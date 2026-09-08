Bola de ouro: Lista de todos nomeados
Listas de nomeados para a Bola de Ouro, atribuída pela revista France Football, da época 2025/26:
- Melhor futebolista (masculino):
Jude Bellingham, Ing, Real Madrid
Pau Cubarsí, Esp, FC Barcelona
Marc Cucurella, Esp, Chelsea/Real Madrid
Ousmane Dembélé, Fra, Paris Saint-Germain
Luis Díaz, Col, Bayern Munique
BRUNO FERNANDES, POR, Manchester United
Gabriel, Bra, Arsenal
Erling Haaland, Nor, Manchester City
Achraf Hakimi, Mar, Paris Saint-Germain
Harry Kane, Ing, Bayern Munique
Khvicha Kvaratskhelia, Geo, Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, Esp, FC Barcelona
Sadio Mané, Sen, Al-Nassr
Marquinhos, Bra, Paris Saint-Germain
Lautaro Martínez, Arg, Inter Milão
Kylian Mbappé, Fra, Real Madrid
NUNO MENDES, POR, Paris Sain-Germain
Lionel Messi, Arg, Inter Miami
JOÃO NEVES, POR, Paris Saint-Germain
Michael Olise, Fra, Bayern Munique
Willian Pacho, Equ, Paris Saint-Germain
Julián Quiñones, Mex, Al-Qadsiah
Declan Rice, Ing, Arsenal
Rodri, Esp, Manchester City/FC Barcelona
Fabián Ruiz, Esp, Paris Saint-Germain
William Saliba, Fra, Arsenal
Ferran Torres, Esp, FC Barcelona/Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano, Fra, Bayern Munique
Vinícius Jr., Bra, Real Madrid
VITINHA, Por, Paris Saint-Germain
- Melhor futebolista (feminino):
Selma Bacha, Fra, OL Lyonnes
Barbra Banda, Zam, Orlando Pride
Klara Bühl, Ale, Bayern Munique
Esmee Brugts, Hol, FC Barcelona
Mariona Caldentey, Esp, Arsenal
Scarlett Camberos, Mex, Club América
Kerstin Casparij, Hol, Manchester City
Temwa Chawinga, Maw, Kansas City Current
Cata Coll, Esp, FC Barcelona
Melchie Dumornay, Hai, OL Lyonnes
Caroline Graham Hansen, Nor, FC Barcelona
Alex Greenwood, Ing, Manchester City
Patri Guijarro, Esp, FC Barcelona
Pernille Harder, Din, Bayern Munique
Yui Hasegawa, Jap, Manchester City
Rose Lavelle, EUA, Gotham FC
Mapi León, Esp, FC Barcelona/London City Lionesses
Lorena, Bra, Kansas City Current
Melvine Malard, Fra, Manchester United/Chelsea
Manaka Matsukubo, Jap, North Carolina Courage/Chelsea
Vivianne Miedema, Hol, Manchester City
Ewa Pajor, Pol, FC Barcelona
Claudia Pina, Esp, FC Barcelona
Alexia Putellas, Esp, FC Barcelona/London City Lionesses
Wendie Renard, Fra, OL Lyonnes
Alessia Russo, Ing, Arsenal
Khadija Shaw, Jam, Manchester City
Momoko Tanikawa, Jap, Bayern Munique
Caroline Weir, Esc, Real Madrid/OL Lyonnes
Tessa Wullaert, Bel, Inter Milão
- Melhor futebolista jovem (masculino):
Kerim Alajbegovic, Bos, RB Salzburgo/Juventus
Ayyoub Bouaddi, Mar, Lille/Manchester City
Pau Cubarsí, Esp, FC Barcelona
Yan Diomandé, Civ, RB Leipzig/Real Madrid
Lennart Karl, Ale, Bayern Munique
Éli Junior Kroupi, Fra, Bournemouth
Lamine Yamal, Esp, FC Barcelona
Johan Manzambi, Che, Friburgo/Aston Villa
Ibrahim Maza, Arg, Bayer Leverkusen
Warren Zaïre-Emery, Fra, Paris Saint-Germain
- Melhor futebolista jovem (feminino):
Veerle Buurman, Hol, Chelsea
Vicky López, Esp, FC Barcelona
Felicia Schröder, Sue, Häcken/Real Madrid
Clara Serrajordi, Esp, FC Barcelona
Lily Yohannes, Usa, OL Lyonnes
Melhor guarda-redes (masculino):
Thibaut Courtois, Bel, Real Madrid
Joan García, Esp, FC Barcelona
Gregor Kobel, Che, Borussia Dortmund
Emiliano Martínez, Arg, Aston Villa/Chelsea
Édouard Mendy, Sen, Al-Ahli
David Raya, Esp, Arsenal
Matvey Safonov, Rus, Paris Saint-Germain
Unai Simón, Esp, Athletic Bilbau
Vozinha, Cav, GD Chaves/Colo-Colo
- Melhor guarda-redes (feminino):
Ann-Katrin Berger, Ale, Gotham FC
Cata Coll, Esp, FC Barcelona
Hannah Hampton, Ing, Chelsea
Lorena, Bra, Kansas City Current
Ayaka Yamashita, Jap, Manchester City
Melhor treinador (masculino):
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis de la Fuente (Espanha)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincent Kompany (Bayern de Munique)
Luis Enrique (Paris Saing-Germain)
- Melhor treinador (feminino):
Jonatan Giráldez (Olympique Lyonnais)
Andrée Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Japão)
Pere Romeu (FC Barcelona)
Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
- Melhor clube (masculino):
Arsenal, Ing
Bayern de Munique, Ale
Bodo/Glimt, Nor
Flamengo, Bra
Paris Saint-Germain, Fra
- Melhor clube (feminino):
FC Barcelona, Esp
Bayern de Munique, Ale
Club América, Mex
Olympique Lyonnais, Fra
Manchester City, Ing