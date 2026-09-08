 DNOTICIAS.PT
Desporto

Bola de ouro: Lista de todos nomeados

FOTO DR
FOTO DR

Listas de nomeados para a Bola de Ouro, atribuída pela revista France Football, da época 2025/26:

- Melhor futebolista (masculino):

Jude Bellingham, Ing, Real Madrid 

Pau Cubarsí, Esp, FC Barcelona 

Marc Cucurella, Esp, Chelsea/Real Madrid 

Ousmane Dembélé, Fra, Paris Saint-Germain 

Luis Díaz, Col, Bayern Munique 

BRUNO FERNANDES, POR, Manchester United 

Gabriel, Bra, Arsenal 

Erling Haaland, Nor, Manchester City 

Achraf Hakimi, Mar, Paris Saint-Germain

Harry Kane, Ing, Bayern Munique

Khvicha Kvaratskhelia, Geo, Paris Saint-Germain 

Lamine Yamal, Esp, FC Barcelona 

Sadio Mané, Sen, Al-Nassr 

Marquinhos, Bra, Paris Saint-Germain 

Lautaro Martínez, Arg, Inter Milão

Kylian Mbappé, Fra, Real Madrid 

NUNO MENDES, POR, Paris Sain-Germain

Lionel Messi, Arg, Inter Miami 

JOÃO NEVES, POR, Paris Saint-Germain

Michael Olise, Fra, Bayern Munique

Willian Pacho, Equ, Paris Saint-Germain

Julián Quiñones, Mex, Al-Qadsiah 

Declan Rice, Ing, Arsenal 

Rodri, Esp, Manchester City/FC Barcelona 

Fabián Ruiz, Esp, Paris Saint-Germain

William Saliba, Fra, Arsenal 

Ferran Torres, Esp, FC Barcelona/Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano, Fra, Bayern Munique

Vinícius Jr., Bra, Real Madrid 

VITINHA, Por, Paris Saint-Germain

- Melhor futebolista (feminino):

Selma Bacha, Fra, OL Lyonnes 

Barbra Banda, Zam, Orlando Pride 

Klara Bühl, Ale, Bayern Munique

Esmee Brugts, Hol, FC Barcelona 

Mariona Caldentey, Esp, Arsenal 

Scarlett Camberos, Mex, Club América 

Kerstin Casparij, Hol, Manchester City 

Temwa Chawinga, Maw, Kansas City Current  

Cata Coll, Esp, FC Barcelona 

Melchie Dumornay, Hai, OL Lyonnes 

Caroline Graham Hansen, Nor, FC Barcelona 

Alex Greenwood, Ing, Manchester City 

Patri Guijarro, Esp, FC Barcelona 

Pernille Harder, Din, Bayern Munique 

Yui Hasegawa, Jap, Manchester City 

Rose Lavelle, EUA, Gotham FC 

Mapi León, Esp, FC Barcelona/London City Lionesses 

Lorena, Bra, Kansas City Current 

Melvine Malard, Fra, Manchester United/Chelsea 

Manaka Matsukubo, Jap, North Carolina Courage/Chelsea 

Vivianne Miedema, Hol, Manchester City 

Ewa Pajor, Pol, FC Barcelona 

Claudia Pina, Esp, FC Barcelona 

Alexia Putellas, Esp, FC Barcelona/London City Lionesses 

Wendie Renard, Fra, OL Lyonnes 

Alessia Russo, Ing, Arsenal 

Khadija Shaw, Jam, Manchester City 

Momoko Tanikawa, Jap, Bayern Munique 

Caroline Weir, Esc, Real Madrid/OL Lyonnes 

Tessa Wullaert, Bel, Inter Milão

-   Melhor futebolista jovem (masculino):

Kerim Alajbegovic, Bos, RB Salzburgo/Juventus 

Ayyoub Bouaddi, Mar, Lille/Manchester City 

Pau Cubarsí, Esp, FC Barcelona 

Yan Diomandé, Civ, RB Leipzig/Real Madrid 

Lennart Karl, Ale, Bayern Munique

Éli Junior Kroupi, Fra, Bournemouth 

Lamine Yamal, Esp, FC Barcelona 

Johan Manzambi, Che, Friburgo/Aston Villa 

Ibrahim Maza, Arg, Bayer Leverkusen 

Warren Zaïre-Emery, Fra, Paris Saint-Germain

- Melhor futebolista jovem (feminino):

Veerle Buurman, Hol, Chelsea

Vicky López, Esp, FC Barcelona 

Felicia Schröder, Sue, Häcken/Real Madrid 

Clara Serrajordi, Esp, FC Barcelona 

Lily Yohannes, Usa, OL Lyonnes

Melhor guarda-redes (masculino):

Thibaut Courtois, Bel, Real Madrid

Joan García, Esp, FC Barcelona

Gregor Kobel, Che, Borussia Dortmund

Emiliano Martínez, Arg, Aston Villa/Chelsea

Édouard Mendy, Sen, Al-Ahli

David Raya, Esp, Arsenal

Matvey Safonov, Rus, Paris Saint-Germain

Unai Simón, Esp, Athletic Bilbau

Vozinha, Cav, GD Chaves/Colo-Colo

- Melhor guarda-redes (feminino):

Ann-Katrin Berger, Ale, Gotham FC

Cata Coll, Esp, FC Barcelona

Hannah Hampton, Ing, Chelsea

Lorena, Bra, Kansas City Current

Ayaka Yamashita, Jap, Manchester City

Melhor treinador (masculino):

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Espanha)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern de Munique)

Luis Enrique (Paris Saing-Germain)

- Melhor treinador (feminino):

Jonatan Giráldez (Olympique Lyonnais)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Japão)

Pere Romeu (FC Barcelona)

Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

- Melhor clube (masculino):

Arsenal, Ing

Bayern de Munique, Ale

Bodo/Glimt, Nor

Flamengo, Bra

Paris Saint-Germain, Fra

- Melhor clube (feminino):

FC Barcelona, Esp

Bayern de Munique, Ale

Club América, Mex

Olympique Lyonnais, Fra

Manchester City, Ing

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