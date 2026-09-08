PSD considera que "no fim do dia" sairá uma moção de confiança ao Governo

O líder parlamentar do PSD considerou que a moção de censura do Chega, após hoje ser votada no Parlamento, representará uma moção de confiança ao Governo e acusou o secretário-geral socialista de mentir sobre impostos aos combustíveis.

"André Ventura marcou o debate desta moção de censura que se transforma no final do dia numa moção de confiança ao Governo", sustentou Hugo Soares, dirigindo-se ao presidente do Chega.

Na sua intervenção, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD procurou caracterizar André Ventura da seguinte forma:

"Fazendo minhas as palavras de um dito do povo, quem desconfia não é de confiar nunca. Provavelmente para o senhor deputado André Ventura não é confiável, porque desconfia sempre dos outros", rematou.

Hugo Soares referiu-se também a um alegado silêncio de André Ventura a propósito do caso do assalto ao gabinete do presidente do Chega na Assembleia da República.

"Essa circunstância tem uma enorme gravidade, mas nunca ouço André Ventura falar da gravidade que foi de um assalto ao seu gabinete num órgão de soberania. O senhor deputado não fala nunca dessa circunstância e, isso sim, deixa-me curioso", referiu.

Em relação ao líder socialista, que antes tinha interpelado o primeiro-ministro, o líder parlamentar social-democrata disse que estranhou a reação dele, sobretudo, quando o primeiro-ministro anunciou que vai fazer "a quinta descida dos impostos sobre as pessoas e anunciou o pagamento de um bónus extraordinário aos pensionistas".

Em vez de dar os parabéns ao Governo, segundo Hugo Soares, o secretário-geral do PS preferiu "faltar à verdade aos portugueses".

"A verdade é que hoje já não veio dizer que o Governo aumentou impostos e que aumentou o ISP, porque sabe que é mentira. Mas não deixou de o fazer este fim de semana", disse, antes de deixar um desafio a José Luís Carneiro, que se deslocou recentemente à Galiza.

"Por que razão o senhor deputado José Luís Carneiro não foi a Ceuta defender a política de imigração de Pedro Sánchez [primeiro-ministro de Espanha]? José Luís Carneiro é o pai da extinção do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) em Portugal e da imigração desregulada. Ficava-lhe bem ter ido à Ceuta, não era a Tui", acrescentou.