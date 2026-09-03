Política nacional em destaque em vários jornais

A política nacional está hoje em destaque em vários jornais. O Público abre com uma queixa de assédio laboral contra um alto dirigente que está a causar agitação no Parlamento, tema que também surge na Visão, que fala em “queixas de medo e assédio na casa da democracia”.

A outra frente política é a moção de censura anunciada pelo Chega contra o Governo. O Diário de Notícias escreve que André Ventura avança “com Montenegro e PS na mira”, enquanto o Correio da Manhã destaca que o Chega apresenta a censura, mas que o PS deverá salvar o Governo. O tema é igualmente acompanhado pelo Público e pelo Jornal Económico, no contexto do chamado caso Luís Neves.

Ver Galeria

Na saúde, o Hospital Amadora-Sintra volta às primeiras páginas. O Correio da Manhã noticia que doentes graves chegaram a esperar 11 horas, enquanto o Diário de Notícias refere que a urgência recebeu quase 650 doentes em apenas dois dias.

Também há desenvolvimentos no caso da clínica de fertilidade que entrou em insolvência. O Público conta a história de uma mulher em tratamento a quem estão agora a pedir 3.500 euros para poder continuar o processo. O Diário de Notícias entrevista o responsável pela clínica, que admite: “Sei que me acham um monstro horrível”.

Na economia, a habitação e o crédito à compra de casa são temas transversais. O Negócios revela que o crédito concedido através da garantia pública aos jovens aumentou 670 milhões de euros, enquanto o Jornal Económico noticia que o Governo vai reforçar em mais 100 milhões de euros essa garantia.

O Diário de Notícias acrescenta que a banca concedeu mais de 2,3 mil milhões de euros para aquisição de habitação, enquanto o Jornal de Notícias alerta que o aumento das rendas é já o segundo maior da última década. Segundo o Jornal Económico, as rendas das casas subiram 4,9% em Agosto.

Ainda na economia, o Negócios noticia que o Crédit Agricole reclama cerca de mil milhões de euros a Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires e à Rioforte, no âmbito do caso BES. O processo é também destacado pelo Público e pelo Jornal Económico.

No plano internacional, vários jornais acompanham uma nova escalada de tensão entre a Rússia, a NATO e a União Europeia. O Público escreve que NATO e UE prometem “maior pressão sobre a Rússia”, enquanto o Diário de Notícias destaca a mensagem europeia de que “a intimidação não vai resultar”.

O Jornal Económico olha para outro conflito e destaca que os ataques dos Estados Unidos ao Irão estão a agravar os custos da energia e a pressão sobre os juros. Já o Correio da Manhã escreve que o BCE está pressionado para subir as taxas de juro na próxima semana.

Também em destaque económico está o peso dos trabalhadores estrangeiros, que, segundo o Jornal Económico, representam 18,6% dos contribuintes e geram um saldo positivo de 363 milhões de euros.

No Jornal de Notícias, a manchete é dedicada à educação: metade das câmaras municipais já oferece pré-escolar e primeiro ciclo com horário prolongado até às 19 horas. O jornal revela ainda que os surdos continuam sem acesso directo ao 112 há quase cinco anos.

A Visão dedica a capa aos grandes desafios da inteligência artificial, analisando os impactos no emprego, energia, soberania nacional, guerra e democracia. A revista questiona ainda a utilidade dos exames nacionais no ensino.

No desporto, o mercado de transferências continua a marcar as capas. No Benfica, destaque para a renovação de Tomás Araújo até 2031 e para a chegada de Claudio Echeverri, emprestado com opção de compra de 21 milhões de euros.

No FC Porto, Gabriel Mec foi apresentado como reforço, numa operação avaliada em 11 milhões de euros e com cláusula de rescisão de 80 milhões. O clube consegue também manter Diogo Costa e grande parte do núcleo duro do plantel.

No Sporting, os jornais destacam a saída de Daniel Bragança para o Torino e a permanência de Gonçalo Inácio como uma das referências da equipa.

Finalmente, destaque para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, em Taranto. A comitiva portuguesa conquistou três medalhas de ouro num só dia, resultado sublinhado pelo Diário de Notícias e por A Bola.