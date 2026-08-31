Presidente da República felicita madeirense Ivone Silva pela "brilhante conquista"

O Presidente da República emitiu uma nota oficial em que felicita a madeirense Ivone Silva pela "brilhante conquista do título de Campeã do Mundo Júnior de Parapente". Este feito foi alcançado no 2.º Campeonato do Mundo de Juniores da Federação Aeronáutica Internacional, disputado em Kruševo, na Macedónia do Norte.

Madeirense Ivone Silva é campeã mundial de juniores femininos em parapente A madeirense Ivone Silva conquistou hoje o título de campeã mundial feminina de juniores no 2.º Campeonato do Mundo de Juniores de Parapente, disputado em Krushevo, na Macedónia do Norte.

"É um feito de grande mérito, que coloca Portugal no lugar mais alto de um pódio mundial e afirma o voo livre português entre os melhores do mundo", considera António José Seguro.

A vitória de uma atleta tão jovem numa das principais competições internacionais da modalidade demonstra a excelência do trabalho de formação que se faz no País e o vigor de um desporto em franco crescimento, capaz de projectar o nome de Portugal muito além das nossas fronteiras. Presidente da República

Na nota, publicada no site oficial da Presidência da República, a saudação estende-se aos treinadores e ao seleccionador nacional, bem como aos dirigentes e clubes da Federação Portuguesa de Voo Livre e à família da atleta, "cujo apoio, competência e dedicação foram determinantes para este triunfo, que constitui motivo de grande orgulho para todos os portugueses".