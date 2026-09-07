PORTA33 propõe “mudar a escola para mudar o mundo”
Exposição de Ainhoa González e Carlos Bunga cruza arte, educação, arquitectura e saúde mental
No próximo dia 12 de Setembro, a PORTA33 propõe Mudar a Escola para Mudar o Mundo. A exposição de Ainhoa González e Carlos Bunga questiona, através da arte, as formas de ensinar e aprender e o próprio papel da escola. A mostra será inaugurada pelas 18 horas e ficará patente no Art Center Caravel, no Funchal, até 6 de Março de 2027.
Concebido como um laboratório, o projecto reúne documentação histórica, obras de arte e projectos arquitectónicos para mapear cruzamentos entre criação e pedagogia desde finais do século XIX. A proposta apresenta práticas educativas alternativas às políticas oficiais e aproxima a educação de áreas como a arquitectura, a saúde mental e a intervenção no espaço público.
A exposição reúne trabalhos e projectos de artistas como Francis Alÿs, Andrés Jaque, Nicolás Paris, Alfonso Borragán, Carlos Bunga, Jordi Ferreiro, Fernanda Fragateiro, Elvira Leite, Sara e André, Isamu Noguchi, Túlia Saldanha, Ryan Gander e TAKK, entre outros.
Segundo a PORTA33, as referências apresentadas procuram “imaginar a escola do futuro” e despertar a consciência de que “outro mundo é possível”. A proposta defende uma visão da escola como espaço onde se pode aprender a pensar criticamente, questionar injustiças e construir alternativas para viver em conjunto.
Entre os trabalhos apresentados está também a instalação Vazio. Um espaço para a imaginação, de Carlos Bunga, concebida especificamente para o edifício da Escola do Porto Santo. A obra explora as fronteiras entre brincadeira e trabalho, observação e experimentação, arquitectura e pintura, recorrendo a módulos que podem transformar-se em elementos de jogo, mobiliário ou suporte para histórias e actividades.
Ainhoa González Graupera vive em Barcelona e foi vice-curadora da colecção permanente do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA) entre 2006 e 2016, sendo actualmente professora de Gestão de Artes Visuais na Universitat Internacional de Catalunya. Carlos Bunga, nascido no Porto em 1976, é conhecido por instalações de grandes dimensões construídas com materiais simples e efémeros, explorando, entre outros temas, a arquitectura, a migração e a identidade.