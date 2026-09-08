Seminário junta 220 professores no Funchal para debater a escola do futuro

Cerca de 220 professores vão reunir-se, no próximo sábado, no Funchal, para discutir os desafios da escola e as transformações que estão a marcar o ensino. A terceira edição do seminário ‘Funchal Educação’ decorre na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, sob o tema ‘A Escola que estamos a construir’.

Promovido pela Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, o encontro conta com três intervenções centradas no presente e no futuro da educação. José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, abre o programa de conferências com ‘Novas construções sociais de aprendizagem e educação’, seguindo-se Celina Lajoso, embaixadora eTwinning, que parte da actualidade da inteligência artificial para abordar ‘A escola que queremos construir não cabe num prompt’.

A última intervenção estará a cargo de Adelino Calado, consultor educacional do Instituto de Apoio a Crianças, que irá abordar precisamente ‘A Escola – Presente e Futuro’. A sessão de abertura está marcada para as 9 horas e o encerramento para as 13h30.

O seminário tem uma duração de seis horas contando com validação pela Direcção Regional de Educação e destina-se a docentes de todos os grupos de recrutamento.