Trump sugere mudar nome do estreito de Ormuz para "Estreito Trump"

O presidente norte-americano, Donald Trump, propôs hoje renomear o estreito de Ormuz como "estreito Trump", poucos dias após ter assinado uma ordem executiva para mudar o nome do lago Ontário, localizado na fronteira canadiana, para "lago América".

"Agora que temos a situação sob controlo, devíamos rebatizar o estreito de Ormuz como 'estreito Trump'?", escreveu o presidente dos Estados Unidos na sua rede social, Truth Social.

Esta estratégica via marítima navegável está bloqueada por Teerão desde o início da guerra, desencadeada a 28 de Fevereiro por ataques aéreos israelitas e norte-americanos ao Irão, justificados com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

O memorando de entendimento que proporcionou uma trégua temporária na guerra expirou, e não estão em curso negociações concretas para pôr fim ao conflito, mantendo Teerão o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial e uma elevada percentagem de fertilizantes necessários ao cultivo de alimentos para a população mundial, ao passo que Washington impede a passagem de navios que tenham como origem ou destino portos iranianos.