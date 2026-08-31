Nova edição do prémio '+Valor Madeira' arranca a 1 de Setembro

As candidaturas para a 6.ª edição do Prémio +Valor Madeira, iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira, arrancam a 1 de Setembro e prolongam-se até 15 de Outubro. Esta é uma forma de valorizar a investigação, o conhecimento e a inovação com interesse directo para a Região.

A edição que se realizou no ano passado alcançou o maior número de candidaturas desde a criação do Prémio, umas vez que foram apresentados 53 trabalhos, um número recorde que demonstra a crescente adesão da comunidade académica e científica e a consolidação de uma iniciativa criada para aproximar o conhecimento produzido nas universidades e nos centros de investigação dos desafios concretos da Região.

O Prémio +Valor Madeira distingue "trabalhos desenvolvidos em contexto académico, ao nível de doutoramento e mestrado, bem como artigos científicos publicados em revistas especializadas". "A qualidade, a criatividade e a inovação estão entre os principais critérios de valorização, mas existe uma dimensão que diferencia particularmente este Prémio: os trabalhos devem incidir sobre áreas de interesse para a Madeira e apresentar potencial de aplicação na Região", indica nota à imprensa.

A edição do ano passado "demonstrou a diversidade e a relevância dos trabalhos apresentados". O Prémio foi atribuído ao investigador Décio Damasceno Mendonça Alves, pela tese de doutoramento dedicada à previsão, a muito curto prazo, da velocidade e direcção do vento para as operações de tráfego aéreo no Aeroporto da Madeira. Foram ainda atribuídas duas menções honrosas, a trabalhos nas áreas do treino cognitivo através das tecnologias da informação e da aplicação da inteligência computacional à medicina.



“Mais do que distinguir o mérito académico, o +Valor Madeira pretende incentivar a produção de conhecimento que possa sair das universidades, dos laboratórios e das publicações científicas e chegar à sociedade, ajudando a responder aos desafios da Madeira e a construir novas oportunidades para o futuro da Região”, concretiza Rubina Leal.

