Grande Prémio dos Bombeiros Sapadores do Funchal conta com novo percurso

A a XXVI edição do Grande Prémio da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal / “Carlinhos” Fernandes realiza-se já amanhã, domingo, sendo que este ano conta com novidades no percurso. O evento é organizado pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira.

A competição é destinada aos escalões de sub-20, sub-23, seniores e veteranos, abrangendo atletas nascidos em 2008 ou antes, e terá uma extensão de 5,2 quilómetros. Quanto ao percurso, desta feita atravessa algumas das principais artérias da baixa do Funchal e proporciona aos participantes um traçado urbano diversificado.

Segundo explica a organização, a partida será junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, ao lado do Edifício 2000. Os atletas descem a Avenida Calouste Gulbenkian, passam pela Rotunda Sá Carneiro e seguem pela Avenida Sá Carneiro, efectuando o retorno antes da Rotunda Harvey Foster. O pregresso é feito pela Avenida Sá Carneiro, sendo que os participantes entram na Avenida do Mar, pelo lado sul, seguindo até à Rotunda da Autonomia, onde realizam novo retorno. O percurso prossegue pelo lado norte da Avenida do Mar, antes de virar para a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Avenida Arriaga, Rua do Aljube e Ponte do Bettencourt.

A prova continua pela Rua 5 de Outubro, Rua Marquês do Funchal e Praça do Município, passando ainda pela Rua Câmara Pestana e Avenida Zarco. Os atletas voltam posteriormente à Avenida Arriaga, contornando antes da Rotunda do Infante, para depois regressarem pela Avenida Arriaga, Rua do Aljube e Ponte do Bettencourt.

Na parte final, os participantes percorrem novamente a Rua 5 de Outubro e a Rua Marquês do Funchal, antes de cruzarem a meta, instalada junto à Câmara Municipal do Funchal.