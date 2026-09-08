Jogos da Aventura Sénior mobilizam 400 participantes no Funchal

Cerca de 400 participantes vão estar envolvidos na 12.ª edição dos Jogos da Aventura Sénior, que decorre no Funchal entre 16 e 18 de Setembro, deu conta o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, durante a apresentação da iniciativa, esta terça-feira, nos Paços do Concelho.

Ao longo de três dias, os participantes serão desafiados para várias actividades, entre as quais navegação terrestre, slide, kayak, ponte de aventura, rapel guiado e jogos lúdicos e tradicionais. As provas estarão distribuídas por diferentes pontos da cidade, incluindo a Praça do Município, Cais 8, Baía de São Lázaro, Lido e Ponta Gorda.

Jorge Carvalho destacou a componente de convívio, actividade física e descoberta da cidade proporcionada pelos Jogos, agradecendo também o envolvimento de Rui Cunha na organização. O autarca salientou ainda a aposta na utilização dos espaços públicos como locais de encontro e participação, enquadrando a iniciativa no objectivo de promover um Funchal "dinâmico e inclusivo" e preparado para todas as idades.