SPEA aborda impacto da redução da poluição luminosa numa conferência na Austrália

A coordenadora do projecto LIFE Natura@night e da SPEA-BirdLife Madeira leva os resultados à 4.ª World Seabird Conference, que decorre em Hobart, na Tasmânia, entre 7 e 11 de Setembro. Estamos a falar da redução do impacto da poluição luminosa para as aves marinhas, uma experiência partilhada pelos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias.

Cátia Gouveia participa no encontro internacional com uma comunicação oral dedicada aos resultados do projecto, sendo que "a poluição luminosa representa uma ameaça particularmente significativa para as aves marinhas, podendo desorientar juvenis durante os primeiros voos e conduzi-los para zonas urbanas, onde ficam sujeitos a atropelamentos, colisões e outras ameaças. Na Macaronésia, mais de 10 200 aves marinhas são resgatadas anualmente na sequência da desorientação provocada pela iluminação artificial".

O que temos vindo a demonstrar é que a poluição luminosa é um problema real, mas também um problema para o qual existem soluções. A experiência do LIFE Natura@night mostra que podemos reduzir o impacto da iluminação sobre a biodiversidade e, simultaneamente, tornar a iluminação pública mais eficiente Cátia Gouveia

Entre 2022 e 2025, foram substituídas 715 luminárias por soluções de menor impacto luminoso, com poupanças energéticas que chegaram aos 60% em alguns municípios. "Levar estes resultados à World Seabird Conference é também levar a voz da Madeira e da Macaronésia a um palco internacional. Esperamos que esta experiência possa contribuir para o debate global sobre a conservação das aves marinhas e para encontrar novas formas de iluminar melhor, com menos impacto na natureza”, acrescenta Cátia Gouveia.