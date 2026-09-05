Bloco de Esquerda leva ao Ministério da Cultura futuro da casa de Lourdes Castro

O Bloco de Esquerda (BE) vai questionar o Ministério da Cultura sobre o futuro da casa e atelier de Lourdes Castro, no Caniço, propriedade que se encontra actualmente à venda por 4,1 milhões de euros.

A iniciativa será apresentada pela deputada Andreia Galvão, que pretende saber qual o interesse concreto do Ministério da Cultura no imóvel e se estão previstas diligências para garantir a preservação daquele património.

Casa de Lourdes Castro à venda após chumbo de protecção patrimonial Em Junho de 2025, PS e JPP ficaram isolados na defesa da classificação do espaço

Para o BE, a colocação da propriedade no mercado imobiliário sem que exista uma solução pública para o seu futuro levanta preocupações, tendo em conta a relevância artística e cultural de Lourdes Castro e a ligação da artista à Madeira.

O partido recorda que a casa, o atelier e o jardim onde Lourdes Castro viveu e trabalhou têm sido apontados como espaços com potencial para acolher um núcleo museológico, cultural e de investigação dedicado à sua obra e legado.

"Não podemos deixar que um património desta importância seja reduzido a uma oportunidade imobiliária".

O Bloco refere ainda que terão existido contactos entre os herdeiros da artista e o Ministério da Cultura sobre o futuro da propriedade, mas sustenta que desses contactos não resultou, até agora, uma solução para a preservação do espaço.

“Não podemos deixar que um património desta importância seja reduzido a uma oportunidade imobiliária”, defende o partido, que considera que deve ser estudada uma solução pública para o imóvel, incluindo a eventual criação de um espaço dedicado à obra de Lourdes Castro e à criação artística contemporânea na Madeira.

A propriedade foi recentemente colocada à venda por 4,1 milhões de euros.