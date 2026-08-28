Bispo leva rap e energia às Festas de São Vicente

O rapper Bispo foi, esta noite, o nome maior do palco das Festas de São Vicente, num concerto que juntou música, energia e muita participação do público.

O artista português subiu ao palco e apresentou alguns dos seus temas mais conhecidos e também fez questão de levar consigo uma referência bem conhecida dos madeirenses: uma camisola de Cristiano Ronaldo dos tempos em que o craque madeirense representava o Sporting.

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Entre música, energia e muitas vozes a acompanhar os seus temas, Bispo foi o protagonista de uma noite marcada por um ambiente mais jovem nas festas do concelho.