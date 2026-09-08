José Borges e Ana Rodrigues dominam campeonato da Madeira de downhill
José Borges (AD GALOMAR / FACCO) e Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foram os vencedores da prova que decorreu no passado domingo, na pista dos Boieiros, a contar para o Campeonato da Madeira de DHI/Mini-DHI – A Confeitaria. Esta é uma parceria entre a Associação de Ciclismo da Madeira e o Ciclo Madeira Clube Desportivo.
João Nunes (Ciclo Madeira Clube Desportivo) obteve o 2º lugar do pódio final, e o título na categoria de Master 30, enquanto que Francisco Ferreira (Clube Caniço Riders – SOMEQ) completou o pódio final na 3ª posição e obteve o título na categoria de Sub19.
Na prova feminina, Sara Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foi 2ª classificada e campeã em Sub23, e Constança Fernandes (Clube Caniço Riders – SOMEQ) completou o pódio e foi a campeã em sub17.
Além dos títulos obtidos pelos pilotos que ocuparam os 3 primeiros lugares absolutos, também há a destacar os campeões:
Francisco Henriques (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub13
João Faria (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub15
Francisco Correia (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub17
João Rodrigues (Ciclo Madeira Clube Desportivo) – Sub23
João Freitas (AD GALOMAR / FACCO) – Master 40
Luís Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Master 50
Coletivamente, a equipa da AD GALOMAR / FACCO foi a Campeã da Madeira de 2026, acompanhada no pódio pelo Clube Caniço Riders – SOMEQ em 2º lugar e o Ciclo Madeira Clube Desportivo no 3º posto.
Esta foi a última prova da época de downhill.