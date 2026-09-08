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Desporto

José Borges e Ana Rodrigues dominam campeonato da Madeira de downhill

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José Borges (AD GALOMAR / FACCO) e Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foram os vencedores da prova que decorreu no passado domingo, na pista dos Boieiros, a contar para o Campeonato da Madeira de DHI/Mini-DHI – A Confeitaria. Esta é uma parceria entre a Associação de Ciclismo da Madeira e o Ciclo Madeira Clube Desportivo.

João Nunes (Ciclo Madeira Clube Desportivo) obteve o 2º lugar do pódio final, e o título na categoria de Master 30, enquanto que Francisco Ferreira (Clube Caniço Riders – SOMEQ) completou o pódio final na 3ª posição e obteve o título na categoria de Sub19.

Na prova feminina, Sara Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) foi 2ª classificada e campeã em Sub23, e Constança Fernandes (Clube Caniço Riders – SOMEQ) completou o pódio e foi a campeã em sub17.

Além dos títulos obtidos pelos pilotos que ocuparam os 3 primeiros lugares absolutos, também há a destacar os campeões:

Francisco Henriques (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub13

João Faria (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub15

Francisco Correia (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Sub17

João Rodrigues (Ciclo Madeira Clube Desportivo) – Sub23

João Freitas (AD GALOMAR / FACCO) – Master 40

Luís Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) – Master 50

Coletivamente, a equipa da AD GALOMAR / FACCO foi a Campeã da Madeira de 2026, acompanhada no pódio pelo Clube Caniço Riders – SOMEQ em 2º lugar e o Ciclo Madeira Clube Desportivo no 3º posto.

Esta foi a última prova da época de downhill.

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