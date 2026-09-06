Margarida Costa conquista bronze no Campeonato da Europa

A jovem madeirense, Margarida costa festejou esta manhã a conquista da medalha de bronze no Campeonato da Europa de Patinagem Artística, que está a ter lugar na cidade italiana de Ponte di Legno.

A competir na disciplina de patinagem livre, no escalão de juvenis a patinadora do Sporting Club Santacruzense, em representação de Portugal, teve uma esxcelente prestação no programa longo o que a levou a subir quarto lugar na classificação.

Depois de uns altos e baixos, no programa curto, do dia anterior, Margarida Costa apresentou hoje, no Palazzetto dello Sport em Ponte di Legno em grande nível conseguindo ter a terceira melhor pontuação no programa longo o que lhe valeu a conquista da medalha de bronze na edição de 2026 do Europeu. A patinadora insular somou um total de 68,26 pontos, contra os 75,78 da italiana Emma de Zanet, que veio a sagrar-se campeão da Europa, depois de já ter dominado o programa curto. Com um total de 111,90 pontos Margarida fechou o pódio da competição de juvenis, com a italiana a conquistar o ouro com um total de 140,43 pontos, enquanto Daniela Grau, de Espanha foi segunda classificado com a nota final de 119,40 pontos.

Em cadetes, o irmão de Margarida, Sebastião fechou esta estreia em Campeonatos da Europa no quinto lugar final. Depois do quarto lugar alcançado no programa curto, o jovem patinador foi quinto no dia de hoje, no programa longo, o que fez com que termina-se a sua participação nestes Europeus no quinto lugar final.