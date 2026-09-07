Política, economia, segurança e futebol dominam as manchetes

A imprensa desta segunda-feira, 7 de Setembro de 2026, dá destaque a uma actualidade marcada pelo avanço da extrema-direita na Alemanha, pelas dificuldades na saúde e na educação, pela subida dos combustíveis, pela evolução da economia portuguesa, pelos resultados da ANA - Aeroportos de Portugal e pela privatização da TAP, mas também pela preparação das equipas nacionais para a Liga dos Campeões. Casos de polícia e justiça, imigração e os resultados do futebol ocupam igualmente espaço nas primeiras páginas.

O Correio da Manhã abre espaço a vários casos de polícia e sociedade, com destaque para a detenção, no Barreiro, de um homem suspeito de burlar idosos através do chamado "esquema dos beijinhos", no qual a simpatia servia para ganhar a confiança das vítimas e levá-las a levantar dinheiro que acabava nas mãos do suspeito. O jornal noticia ainda o caso de um jovem que terá matado a avó à facada em Mafra e o esclarecimento, pela GNR, do alegado desembarque de migrantes numa praia do Meco. Na política, o PS é apontado como responsável pela manutenção da estabilidade governativa, enquanto na educação os pais defendem aulas mais cedo e pausas maiores. O CM destaca ainda a morte de 25 pessoas e os 18 feridos num passeio escolar em Cabo Verde. No desporto, a dupla Prestiannini-Schjelderup e a entrada de FC Porto e Sporting na Liga dos Campeões, com 43 milhões de euros já garantidos, estão entre os temas em destaque. Na Alemanha, a extrema-direita surge como vencedora das eleições.

O Público centra a atenção na economia, educação e política internacional. Os lucros da ANA atingiram um novo recorde, impulsionados pelo crescimento do aeroporto do Porto, enquanto o jornal aborda também a subida da AfD na Saxónia-Anhalt e a reivindicação de um mandato para governar. A evolução dos preços está a alterar os hábitos alimentares das famílias portuguesas, enquanto a formação de professores cresce, mas continua aquém das necessidades das escolas. No ensino superior, a Nova SBE alcançou o 2.º lugar mundial nos mestrados em gestão e Portugal passou a ter cinco escolas no top-100. O jornal noticia ainda o processo instaurado a uma denunciante de assédio no Técnico e entrevista Paulo Raimundo, que considera que o PS poderá "libertar o Chega" se viabilizar o Orçamento do Estado. Na justiça, o antigo líder do supervisor leva seguradoras a tribunal.

O Jornal de Notícias destaca a investigação que envolve a taróloga Maya, apanhada numa escuta alegadamente a angariar uma acompanhante de luxo, e a corrida às bombas provocada pela subida dos preços dos combustíveis. No desporto, Pedro Silva é apresentado como o primeiro vencedor do Grande Prémio TSF-JN, numa prova em que Rafael Reis venceu uma etapa. A Alemanha volta a surgir nas manchetes pelo resultado histórico dos extremistas de direita nas eleições regionais. O mau tempo, com granizo e vento forte a provocar estragos em poucos minutos, também merece destaque. Na educação, o JN assinala a duplicação do número de estudantes inscritos nos cursos técnicos superiores, enquanto no Porto aborda o recurso a reboques privados para retirar veículos mal estacionados.

O Diário de Notícias dá especial atenção à saúde, revelando que o SNS precisa de mais 600 anestesiologistas, enquanto a Nova SBE surge novamente em destaque pelo 2.º lugar mundial no ranking de mestrados em gestão, ao lado de outras quatro escolas portuguesas entre as 100 melhores. Na imigração, uma entrevista a Siofra O'Leary aborda os limites do direito de entrada e permanência num país. O jornal noticia ainda a audição do ministro da Administração Interna na Assembleia da República, o desafio de Paulo Raimundo para uma alternativa de rutura na Festa do Avante! e uma investigação sobre uma clínica de fertilidade que terá recolhido óvulos de uma paciente na manhã em que encerrou. A subida da gasolina, que registou o maior salto em quatro anos, e o novo máximo histórico do gasóleo também estão em destaque. A guerra na Ucrânia e o confronto de posições entre Moscovo, Kiev e a NATO completam a atualidade internacional.

O Negócios coloca a economia no centro da edição, com a ANA novamente a aumentar as taxas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. O jornal identifica nove dossiers que deverão marcar os próximos tempos, entre eles o Orçamento do Estado, a venda da TAP e a crise energética. A evolução das exportações, abaixo da meta definida pelo Governo, é outro dos temas em destaque, tal como a saída do BPI, que reduz o peso da banca portuguesa em Angola. A inteligência artificial está a transformar também a academia, enquanto o jornal deixa recomendações aos investidores privados para a gestão das poupanças após as férias. Em entrevista, Burkhard Varnholt, da UBS Global, considera que "há muito que o mundo pode aprender com Portugal".

O Jornal Económico destaca a procura crescente por especialistas em tecnologias de informação e comunicação e o melhor desempenho de sempre de Portugal no ranking mundial da gestão. A Fitch elevou a notação financeira portuguesa para A+, colocando o país com o 6.º melhor ranking da zona euro. O jornal noticia ainda o adiamento, até ao final do ano, do prazo para a privatização da TAP, a subida de 12 cêntimos no preço da gasolina e a quadruplicação do número de estrangeiros no ensino superior. Na indústria automóvel, os cortes anunciados pela Volkswagen, que podem chegar aos 50 mil postos de trabalho, não deverão afetar a Autoeuropa. A evolução eleitoral na Alemanha e a vitória da extrema-direita completam os principais destaques.

No Record, o futebol domina a primeira página, com Flávio Gonçalves a viver um momento de afirmação no Sporting. O jovem poderá renovar e ficar protegido por uma cláusula de 100 milhões de euros, com a Seleção A no horizonte e uma possível chamada aos Sub-21. Luis Suárez também merece destaque depois de igualar o seu melhor arranque, com cinco participações para golo. No Benfica, Banjaqui surge como aposta de Marco Silva, enquanto Palhinha é notícia pela intensidade com que entrou. No futebol feminino, o Benfica goleou o FC Porto por 5-1 e conquistou a Supertaça. No FC Porto, o foco está em Samu Aghehowa e no seu registo de oito golos em 11 jogos na Liga dos Campeões.

No O Jogo aborda a estreia europeia do FC Porto a partir da reduzida experiência do plantel: apenas 10 dos 25 jogadores já atuaram na Liga dos Campeões. Bednarek está castigado por dois jogos, abrindo a porta do onze a Nehuén Pérez, enquanto Samu Aghehowa surge como uma das principais armas ofensivas. No Benfica, Marco Silva é destacado pela capacidade finalizadora da equipa, enquanto Bah sofreu um traumatismo e está em dúvida para Milão. No Sporting, Zalazar procura recuperar influência e Fresneda desperta o interesse do Arsenal. Na Liga, o Santa Clara goleou o Rio Ave por 4-0, o Académico de Viseu venceu o Gil Vicente por 1-0 e Vitória de Guimarães e Casa Pia empataram sem golos. No feminino, o Benfica venceu o FC Porto por 5-1 e conquistou a Supertaça. Pedro Silva, entretanto, foi consagrado vencedor do Grande Prémio TSF/JN.

Por fim, A Bola centra-se no "novo" Benfica de Marco Silva, marcado por uma revolução no eixo defensivo e pelo reforço dos restantes setores, com exceção da baliza. A lesão de Bah coloca Banjaqui na linha da frente para o encontro com o Moreirense. O jornal destaca ainda a goleada do Benfica feminino ao FC Porto e a conquista da Supertaça, bem como o momento de Luis Suárez no Sporting e a evolução de Flávio Gonçalves. No FC Porto, Samu Aghehowa é apresentado como um avançado de elite, com oito golos em 11 jogos na Liga dos Campeões. Na Liga portuguesa, o Santa Clara goleou o Rio Ave, o Académico de Viseu venceu o Gil Vicente e Vitória de Guimarães e Casa Pia empataram.