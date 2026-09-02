Juros da dívida, crise política e mercado de transferências dominam capas nacionais

Os custos da dívida pública, a crise política em torno de Luís Neves e André Ventura e o fecho do mercado de transferências são os temas que mais se repetem nas primeiras páginas da imprensa nacional desta quarta-feira, 2 de Setembro. A inflação, a guerra e a habitação também marcam presença nas capas.

Desde logo o ‘Correio da Manhã’ abre com as contas do Governo para o Orçamento do Estado de 2027 e noticia que os juros da dívida pública deverão custar mais dois milhões de euros por dia.

Também ‘O Jornal Económico’ destaca a pressão dos juros soberanos, que atingem máximos num contexto de receio de agravamento da inflação, enquanto o ‘Negócios’ refere que os novos alívios fiscais não deverão pressionar o próximo Orçamento do Estado.

A crise política continua igualmente em evidência. Luís Neves garante que não se demite, depois dos ataques de André Ventura, e o Chega mantém em aberto a possibilidade de avançar com uma moção de censura. O tema é destacado pelo ‘Correio da Manhã’, pelo ‘Público’, pelo ‘Jornal de Notícias’ e pelo ‘Diário de Notícias’.

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“Não me intimidam”, afirma Luís Neves na capa do ‘Jornal de Notícias’, enquanto o ‘Correio da Manhã’ cita o ministro a garantir que nada o afastará do cargo. Já o ‘Diário de Notícias’ noticia que o Chega adiou o anúncio de uma eventual moção, depois de Neves ter prometido “derrotar o populismo”.

No futebol, o fecho do mercado de transferências nas principais ligas europeias domina as capas desportivas. Em Portugal, o mercado continua aberto até sexta-feira.

Pedro Gonçalves vai representar a Fiorentina e Daniel Bragança segue para o Torino, enquanto o Benfica recebe Echeverri e El Karouani e o FC Porto apresenta Gabriel Mec. Richard Ríos deixa o Benfica rumo ao Al Ittihad.

‘A Bola’, ‘Record’ e ‘O Jogo’ dão grande destaque a este movimento de entradas e saídas nos três grandes, numa altura em que os clubes portugueses ainda podem concretizar novos negócios.

Há também uma referência directa à Madeira. ‘O Jogo’ aponta Daniel Sousa como uma das hipóteses para assumir o comando técnico do Nacional.

Fora destes três grandes temas, o ‘Público’ destaca a acusação da Alemanha à Rússia de um ataque com drone no contexto de uma alegada guerra híbrida, enquanto o ‘Diário de Notícias’ refere novos ataques dos Estados Unidos ao Irão e a resposta de Teerão.

Na economia, o ‘Negócios’ noticia que as vendas de automóveis aceleraram em Agosto, impulsionadas pelos eléctricos, e aborda os próximos passos na privatização da TAP.

Já o ‘Jornal de Notícias’ chama a atenção para as diferenças nas tarifas municipais, revelando que a factura da água, saneamento e resíduos pode custar até cinco vezes mais dependendo do concelho onde se vive.

A revista ‘Sábado’ dedica a edição ao burnout, com indicações sobre prevenção e tratamento da exaustão, e publica uma entrevista com Joaquim Monchique, que recorda o dia em que sofreu um AVC.