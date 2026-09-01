José Carlos Pinto de ouro nos 5.000 metros

O português José Carlos Pinto sagrou-se hoje campeão dos 5.000 metros dos Jogos do Mediterrâneo, conquistando a 29.ª medalha para a Missão nacional na cidade italiana de Taranto.

O atleta luso de 29 anos chegou ao ouro em 14.41,11 minutos, relegando o tunisino Mohamed Jhinaoui para a segunda posição (14.41,55), com o marroquino Fouad Messaoudi a fechar o pódio, em 14.41,75.

Esta é a segunda medalha de ouro conquistada hoje pelo atletismo português em Taranto2026, depois de Omar Elkhatib ter vencido a final dos 400 metros, com novo recorde mediterrânico.