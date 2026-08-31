Rubina Lara e Pedro Prioste vencem a 2.ª etapa do Campeonato Regional de Triatlo Absoluto

O Funchal acolheu a 2.ª etapa do Campeonato Regional de Triatlo Absoluto 2026, no passado sábado, sendo que Rubina Lara e Pedro Prioste venceram essa competição, que decorreu na Avenida do Mar.

De acordo com a organização, em segundo lugar ficaram Inês Sousa, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Bruno Freitas, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio, Isabel Silva, da AD Galomar e Ricardo Rosa, também do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Tendo em conta os resultados resultados individuais, o Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira conseguiu o primeiro lugar de clubes masculinos e o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor nos femininos.

No escalão de Juvenis, os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Laura Gomes e Guilherme Pita, terminaram em primeiro lugar. Em segundo lugar ficaram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Luana Nunes e Martim Andrade. Já o terceiro lugar ficou ocupado por Martim Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

O evento seguiu para o escalão de Iniciados, onde venceram Iara Nunes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar ficou ocupado por Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e André Mendes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Gomes e André Nóbrega ficaram em terceiro lugar.

A terminar o evento na Cidade do Funchal, tivemos a participação de dois triatletas do escalão de Infantis, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, ficando Miguel Domingos em primeiro lugar e Paulo Vieira no segundo lugar.

No colectivo, tanto nos masculinos como femininos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor alcançou o primeiro lugar.