"Senti vergonha alheia"

O discurso do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, proferido hoje na sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, foi "um dos momentos mais confrangedores em política".

A reacção é assumida pelo vice-presidente da Câmara do Funchal, Carlos Rodrigues, no seu Facebook, confidenciando que sentiu "vergonha alheia" depois de ter ouvido auto-elogios, num momento que considera ter sido "uma elegia ao absurdo, uma deselegância grosseira e uma total violação da ética e honra que deve presidir a estas cerimónias".