JSD destaca aumento de 20% em todos os escalões das bolsas de estudo no Funchal

A revisão do regulamento municipal de bolsas de estudo do Funchal, que prevê um aumento de 20% dos apoios em todos os escalões, esteve esta quarta-feira em discussão na Assembleia Municipal, reunida no Complexo Social de Santa Clara. Os valores passam a variar entre 300 e 1.200 euros, podendo chegar aos 1.320 euros através das majorações previstas, conforme dá conta uma nota de imprensa da Juventude Social Democrata da Madeira (JSD Madeira).

Nessa ocasião, João Gomes da Silva, deputado municipal eleito pelo PSD e vice-presidente da JSD Madeira , destacou os cerca de 2,2 milhões de euros destinados pela autarquia às bolsas para estudantes do ensino superior e considerou que as alterações traduzem uma “aposta inequívoca do Funchal na educação como prioridade”. O regulamento abrange estudantes dos cursos técnicos profissionais (TeSP), licenciatura, mestrado e doutoramento e terá aplicação já no ano lectivo 2026/2027.

Na intervenção, o deputado municipal criticou, ainda, a posição do Juntos Pelo Povo (JPP), recordando que a proposta tinha sido aprovada por unanimidade em reunião de Câmara, apesar de o partido ter defendido apoios mais elevados. João Gomes da Silva estabeleceu uma comparação com Santa Cruz, município liderado pelo JPP, referindo que, no primeiro escalão, a bolsa é de 1.000 euros para quem estuda fora da Madeira e de 700 euros para quem permanece na Região, enquanto no Funchal ascende a 1.200 euros em ambos os casos.

