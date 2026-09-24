Bolsas europeias mistas com petróleo a subir

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, devido ao elevado preço do petróleo, depois de o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, afirmar que o verdadeiro terrorista é o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Às 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 baixava 0,03% para 639,73 pontos.

As bolsas de Londres e Madrid avançavam 0,20% e 0,28%, enquanto as de Paris, Frankfurt e Milão baixavam 0,40%, 0,08% e 0,09%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a subir 0,31% para 9.662,59 pontos.

O euro estava em alta face ao dólar, a valorizar-se 0,11% e a ser trocado a 1,1394 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt.

O mercado acompanha com atenção as declarações que estão a ser feitas na assembleia geral da ONU, onde Trump qualificou os dirigentes da República Islâmica como terroristas, descrevendo-os como um perigo para a existência da humanidade. Em resposta, o Presidente iraniano afirmou que o "verdadeiro terrorista" é Trump.

Pezeshkian apresentou o Irão como vítima da agressão dos Estados Unidos e de Israel e expressou a vontade de desafiar do seu país.

O petróleo avança, com o preço do contrato genérico de barril de Brent, de referência na Europa, a avançar 0,36% para 103,45 dólares.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos da América (EUA), também sobe, 0,20% para 92,34 dólares.

No mesmo sentido, o preço do contrato ativo de gás natural no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, avança 2,35% para 73,70 euros por megawatt-hora (MWh).

As subidas dos preços da energia levam novamente, como na semana passada, à subida dos juros das dívidas soberanas a dez anos, com o dos EUA acima de 5,1%, e o alemão em 3,542%.

Além da evolução do petróleo e dos juros das dívidas soberanas, a atenção dos investidores vai concentrar-se na reunião que os presidentes dos EUA e da China, Trump e Xi Jiping, vão ter em Washington.

Os futuros dos índices norte-americanos registam descidas que são de 0,15% para o Dow Jones e de 0,46% para o tecnológico Nasdaq, depois de terem terminado na quarta-feira a cair 0,68% e de 1,13%, respetivamente.

Na Ásia, o índice Nikkei de Tóquio, que voltou a negociar depois de permanecer fechado desde a última sexta-feira por três feriados consecutivos, subiu 1,06%, a bolsa de Xangai cedeu 0,91%, a de Shenzhen, 2,23%, e o Hang Seng de Hong Kong baixava 0,57% pouco antes do final da sessão.

Na agenda do dia, o instituto Ifo divulgará as leituras de setembro dos índices de clima de negócios da Alemanha.

Os metais preciosos caem, no caso do ouro 0,19%, com a onça a 4.279,49 dólares, e no da prata 0,60% para 64,0430 dólares.

No mercado de criptomoedas, a bitcoin desce 0,07% para 84.100 dólares.