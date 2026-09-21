JSD Madeira questiona municípios que continuam sem carta de habitação

A nova Comissão Política da Juventude Social Democrata (JSD) de Santana, liderada por Manuel Dória, tomou posse neste sábado, na sede local do PSD. À intervenção deste jovem dirigente juntaram-se os discursos do presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, e da presidente do PSD Santana, Cláudia Perestrelo.



Bruno Melim felicitou os novos órgãos da JSD Santana, destacando a importância de uma nova geração assumir responsabilidades e garantindo a disponibilidade da JSD Madeira para acompanhar o novo mandato. O líder regional dos jovens sociais-democratas sublinhou que estar na oposição não diminui a importância das propostas apresentadas e considerou que, muitas vezes, é na oposição que se lidera as transformações necessárias. Defendeu “uma JSD capaz de formar cidadãos, de promover o debate e de envolver os jovens na vida cívica”. Nesse sentido, incentivou Manuel Dória “a manter a coragem e a assumir uma intervenção política local crítica, irreverente e responsável”.



Segundo nota à imprensa, o presidente da JSD Madeira deixou ainda críticas à ausência de cartas de habitação e de outros instrumentos de planeamento habitacional em alguns concelhos, referindo que “já vai sendo tempo destes municípios serem penalizados em sede de transferências do orçamento de estado”. Considerou que a resposta à habitação deve ser acompanhada por políticas estruturais e deixou à nova liderança da JSD Santana o desafio de contribuir para uma alternativa política assente em novas causas e propostas para o Norte da Madeira.





A propósito da liderança do CDS no executivo da Câmara Municipal de Santana, Bruno Melim assinalou “políticas centristas que fazem lembrar medidas de partidos de esquerda” e que são, no entender do líder da JSD, “a antítese daquilo que o CDS faz no governação regional e nas coligações autárquicas lideradas pelo PSD”. Ironizando, traçou um paralelismo com “testemunhas de Jeová que um dia se lembram de fazer o crisma para serem católicas”.





Manuel Dória assumiu formalmente a liderança da JSD Santana com confiança numa equipa que descreveu como “dinâmica e empenhada”. O novo presidente de concelhia apontou a perda de população e a dificuldade de fixação dos jovens como desafios centrais, defendendo políticas de atração de investimento, de criação de emprego e de apoio à habitação. Entre as prioridades do mandato estão o reforço da intervenção política, a continuidade de iniciativas desportivas e a defesa de melhores condições para os estudantes. A propósito deste último ponto, Manuel Dória afirmou “a necessidade de resolver as limitações da biblioteca municipal e de criar mais espaços de estudo”.





Já Cláudia Perestrelo defendeu uma oposição municipal mais crítica e interventiva. A líder do PSD Santana destacou problemas relacionados com a habitação e com a cultura, bem como a necessidade de políticas dirigidas à juventude e à inovação, incluindo espaços de coworking. A também deputada do PSD à ALRAM apelou à participação ativa da JSD na vida política do concelho, assumindo-se “totalmente disponível” para trabalhar em conjunto com a “Jota”.