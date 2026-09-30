Ronaldo volta a falhar treino de Portugal

O capitão Cristiano Ronaldo voltou hoje a falhar o treino da seleção portuguesa, desta vez em Copenhaga, minutos depois de Jorge Jesus ter afirmado em conferência de imprensa que o futebolista iria participar na sessão.

O avançado, de 41 anos, que já tinha falhado o treino de terça-feira, em Malmo, na Suécia, tendo mesmo abandona o estádio ainda durante a sessão, voltou hoje a não participar, apesar das palavras do selecionador.

"O Ronaldo não se recusou a treinar. Isso era impossível. Hoje vai treinar", disse Jorge Jesus em conferência de imprensa no estádio Parken.

De acordo com fonte da segurança do estádio, Ronaldo abandonou mesmo o recinto, tal como já tinha feito em Malmo.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales está a zero.

O Dinamarca-Portugal está agendado para quinta-feira, pelas 20:45 locais (19:45 de Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga, e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.