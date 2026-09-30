Ronaldo deixa estágio da Selecção e promete contar "a verdade"

Cristiano Ronaldo acaba de confirmar que decidiu abandonar o estágio da Selecção Nacional, em Copenhaga, na sequência da polémica dos últimos dias com o seleccionador Jorge Jesus. Portugal defronta amanhã a Dinamarca, para a Liga das Nações.

Numa publicação nas redes sociais, o internacional madeirense promete explicar mais tarde os motivos que estiveram na origem da decisão.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Selecção Nacional", escreveu Cristiano Ronaldo, poucas horas depois de Jorge Jesus ter negado a existência de um problema com o capitão português.

Sem adiantar, para já, as razões da saída, Ronaldo deixa a promessa de voltar ao assunto. "A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei", afirmou.

O madeirense termina a publicação deixando uma mensagem aos restantes internacionais portugueses: "Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem excepção".

A saída acontece na véspera do encontro com a Dinamarca, para a Liga das Nações, depois de Ronaldo não ter sido utilizado na vitória (2-1) frente à Noruega. O episódio gerou polémica nos últimos dias e levou mesmo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a deslocar-se a Copenhaga.