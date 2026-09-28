CDS apresenta voto de pesar pela primeira mulher polícia na Madeira

O CDS-PP apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um Voto de Pesar pelo falecimento de Maria José Henriques Cardoso, reconhecida como a primeira mulher a exercer autoridade policial no Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Maria José Cardoso ingressou na carreira policial em 1973, depois de concluir o curso de guardas do sexo feminino, numa altura em que a presença de mulheres nas forças de segurança portuguesas ainda dava os primeiros passos.

Ao longo da carreira na PSP, desempenhou funções na área do trânsito e também funções administrativas, tendo desenvolvido um percurso que o CDS-PP considera representar um marco na afirmação das mulheres nas forças de segurança na Região.

O Voto de Pesar foi apresentado pela deputada do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira, Sara Madalena, que pretende assinalar o pioneirismo de Maria José Cardoso e o seu contributo para a integração das mulheres na PSP.

No documento, o partido salienta que "o seu exemplo abriu caminho à integração e afirmação profissional de muitas outras mulheres na Polícia de Segurança Pública".

Para o CDS-PP, o percurso da antiga agente constitui também um exemplo de serviço público prestado à Região, numa época em que a presença feminina na actividade policial era ainda reduzida.

Com a iniciativa, a Representação Parlamentar do CDS-PP pretende prestar homenagem a Maria José Cardoso e endereçar as suas condolências à família e aos amigos, bem como ao Comando Regional da Madeira da PSP.

A entrada de Maria José Cardoso na PSP, em 1973, marcou uma etapa pioneira na presença feminina na estrutura policial da Madeira, numa carreira que incluiu funções operacionais ligadas ao trânsito e funções administrativas.