Dois caças F-16 fazem manobras no Aeroporto da Madeira

Dois caças F-16 da Força Aérea Portuguesa realizaram esta segunda-feira manobras de ‘touch-and-go’ (toque e arremetida) no Aeroporto da Madeira. Segundo informação recolhida pelo DIÁRIO, a operação estará integrada num exercício militar.

A operação chamou a atenção de quem se encontrava nas proximidades do aeroporto e foi captada pelo canal de YouTube 'Madeira Airport Spotting'.

A manobra consiste numa aproximação à pista em que a aeronave toca no pavimento e volta a descolar, sem completar a aterragem.

A utilização de F-16 na Região não é inédita. A Força Aérea tem realizado voos operacionais e de treino no espaço aéreo da Madeira, incluindo missões de manutenção de capacidades. Em Dezembro de 2022, por exemplo, uma parelha de F-16M sobrevoou o arquipélago e o Aeroporto da Madeira durante um voo operacional, seguindo depois para o Porto Santo.

Os F-16M da Força Aérea Portuguesa pertencem às Esquadras 201, “Falcões”, e 301, “Jaguares”, sediadas na Base Aérea n.º 5, em Monte Real. Estas aeronaves integram a estrutura de defesa do espaço aéreo nacional.