Governo compra casa de Lourdes de Castro por três milhões

O Governo Regional chegou a acordo com o herdeiro de Lourdes de Castro para a aquisição da casa onde a artista viveu e trabalhou, no Caniço, por três milhões de euros, revelou hoje Miguel Albuquerque à margem da cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico.

A propriedade tinha sido colocada à venda por 4,1 milhões de euros no início de Setembro, valor que suscitou discussão pública sobre o futuro do imóvel.

O acordo prevê também o prolongamento, de cinco para 15 anos, do depósito no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira da colecção que se encontra naquele espaço. Parte das obras de outros artistas presentes no acervo, nomeadamente de Cristo e Vieira da Silva, ficará igualmente abrangida pelo depósito.

A documentação associada ao espólio de Lourdes de Castro, incluindo correspondência e diários, será integrada na futura Casa-Museu e passará para a propriedade da Região.

O imóvel deverá ser alvo de obras de adaptação para permitir a abertura ao público, estando previstas áreas de exposição, residências artísticas e actividades de educação artística. A Direcção Regional de Cultura ficará responsável pela elaboração do projecto funcional da Casa-Museu Lourdes de Castro.

O processo de aquisição deverá ficar concluído em Outubro, segundo a previsão avançada pelo presidente do Governo Regional.

A avaliação da propriedade teve em conta os valores apurados pela Secretaria Regional das Finanças e pela Direcção do Património, bem como um parecer do arquitecto Vítor Mestre.

A aquisição surge depois de o Governo Regional ter confirmado, em Setembro, que mantinha negociações com a família da artista para assegurar a propriedade, colocada no mercado imobiliário por 4,1 milhões de euros.

O futuro espaço pretende assumir uma função cultural e museológica, preservando a casa, o espólio documental e artístico e a ligação de Lourdes de Castro à Madeira.