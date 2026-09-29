PJ chamada para averiguar morte de turista em veleiro no Porto Santo

A Polícia Judiciária foi chamada, esta manhã, para averiguar as circunstâncias da morte de um turista francês, de 37 anos, encontrado sem vida no interior de um veleiro ao largo do Porto Santo.

O alerta aconteceu pelas 8h36, através de um conhecido da vítima, com quem não conseguia estabelecer contacto. Na sequência, foram de imediato activados os elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Porto Santo.

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"À chegada junto da embarcação, que se encontrava fundeada ao largo de Porto Santo, os elementos da Polícia Marítima constataram que a vítima não apresentava sinais vitais, tendo rebocado a embarcação para a Marina de Porto Santo, onde foi efetuado o auto de verificação pelo Delegado de Saúde", esclarece a Autoridade Marítima Nacional.



O mesmo comunicado indica que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e que o Comando Local da Polícia Marítima de Porto Santo tomou conta da ocorrência.​​​