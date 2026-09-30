Bruno Macedo recorda todos os aumentos de subsídios atribuídos às forças de segurança

"Inoportuna" e "confusa" é como Bruno Macedo classifica a proposta do CH para criar um suplemento de fixação às forças de segurança, uma vez que estão a decorrer negociações para revisão do estatuto e tabela remuneratória das forças de segurança.

O deputado do PSD enumerou as muitas medidas de apoio às forças de segurança promovidas pelo governo PSD/CDS.

O suplemento de risco passou de 100 euros, em 2023 para 400 euros em 2026 que se junta ao suplemento de 20% já existente.

Uma medida que tem um peso de 250 milhões de euros no Orçamento de Estado.

O salário base de um agente era, em 2023, de 1.132 euros e, hoje, é de 1.650 euros. "Não foi o Chega que fez isto, foi o governo PSD/CDS".

Os serviços remunerados tiveram um aumento de 15% e os agentes que trabalham no serviço de fronteiras recebem um suplemento de 160 euros que, no próximo ano, será de 230 euros.