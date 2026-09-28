Novo hospital adiado para 13 de Outubro

Foi estendido para 13 de Outubro o prazo para apresentação de propostas para a terceira fase da construção do Hospital Central e Universitário da Madeira. Esta fase do novo hospital foi pela segunda vez a concurso, depois do primeiro ter ficado deserto.

O procedimento actualmente em curso tem um novo preço-base de 415 milhões de euros, um valor significativamente superior, tendo em conta que o valor inicial era de 265 milhões. Na base desta subida, justificou o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, está a instabilidade internacional que levou ao agravamento dos custos do petróleo e da energia e em consequência dos materiais e matérias-primas.

Esta terceira fase vai assegurar as infra-estruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas.

De momento, a obra está parada.