Jovem que esfaqueou polícia na Ribeira Brava condenado a 6 anos de prisão

P. Andrade, o jovem de 24 anos que esfaqueou dois homens, um deles polícia, no decorrer no decorrer da festa de São Pedro (Ribeira Brava), foi condenado, esta manhã, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), a 6 anos de prisão, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e ofensa à integridade física.

Na origem deste processo esteve um incidente ocorrido na madrugada de 29 de Junho de 2025, no areal da Ribeira Brava, onde decorria o arraial de São Pedro. Em estado de embriaguez e sem haver motivo aparente, até porque não se relacionava com as vítimas, P. Andrade terá puxado de uma arma branca e desferido facadas em dois homens. Um deles era um agente da PSP madeirense, de 25 anos, que se encontrava colocado numa esquadra de Lisboa e que estava de férias na terra natal.

O julgamento, com um colectivo presidido pelo juiz Alexandre Azadinho, teve início a 9 de Setembro. A primeira audiência ficou marcada pela ‘amnésia’ dos principais intervenientes no incidente. Como estavam todos alcoolizados, pouco se recordavam do episódio.

Nessa mesma sessão, o arguido apresentou-se como alguém “que não gosta de ir à procura de confusão, muito pelo contrário”. Todavia, a juíza Carla Meneses lembrou-lhe que já tinha cadastro por um crime idêntico. A 9 de Setembro de 2021, o arguido tentou matar o irmão à facada no Campanário. Nessa altura, tinha na sua posse uma espingarda, que lhe foi apreendida. E, tal como agora, esteve em prisão preventiva até ao julgamento e acabou condenado a cinco anos de prisão, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e posse de arma proibida. No entanto, o tribunal entendeu que o jovem merecia uma segunda oportunidade e suspendeu-lhe a pena de prisão, ordenando a sua libertação imediata. A pena foi suspensa na condição do arguido se sujeitar a tratamento contra a toxicodependência.