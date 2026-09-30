Invest Madeira procura captar novos mercados para as empresas regionais

A Invest Madeira pretende reforçar a articulação com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) na preparação das iniciativas de promoção externa previstas até ao final deste ano e ao longo de 2027. A agência regional participou esta quarta-feira no Fórum AICEP 2026, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.

A directora executiva da Invest Madeira, Filipa Ferreira, destacou a importância da rede externa da AICEP no apoio às acções desenvolvidas pela Região noutros países. “Em todas as acções que a Invest Madeira realiza no estrangeiro, o primeiro ponto de contacto é o delegado da AICEP”, referiu, explicando que essa colaboração passa pela preparação das iniciativas, marcação de reuniões e identificação de potenciais parceiros.

Durante o encontro foram estabelecidos contactos, nomeadamente, com representantes da AICEP na Alemanha, Canadá e Estados Unidos, mercados considerados relevantes para a estratégia de promoção externa da Madeira. Filipa Ferreira salientou ainda as oportunidades que poderão resultar do acordo entre a União Europeia e o Mercosul para empresas regionais interessadas em exportar, investir ou estabelecer novas parcerias.

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) também marcou presença no Fórum AICEP, que reuniu empresas, especialistas e representantes da rede externa da agência para discutir temas relacionados com investimento, internacionalização, novos mercados e competitividade da economia portuguesa.