PCP promove buzinão contra aumento dos combustíveis no Funchal

O PCP promove, no dia 1 de outubro, às 18h00, um novo buzinão de protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis, na entrada Leste do Funchal, na saída para a Boa Nova.

A iniciativa acontece duas semanas após o protesto realizado na Avenida do Mar, que, segundo o partido, contou com a participação de centenas de automobilistas.

Na nota remetida à imprensa, o PCP critica a falta de respostas do Governo Regional e defende a utilização dos instrumentos da Autonomia para combater o aumento dos custos. O partido alerta ainda que a subida dos combustíveis contribui para o aumento do custo de vida.

"Duas semanas após o buzinão de protesto os preços dos combustível continuam a aumentar por exemplo o preço do gasóleo aumento mais e 11 cêntimos. Por isso, há muitos motivos para protestar! O PCP promove apela à participação das populações no buzinão contra o aumento do preços dos combustíveis", aponta.