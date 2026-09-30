Viaturas eléctricas deixam de estacionar à borla no Funchal

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, esta manhã, uma alteração ao regulamento de taxas que elimina a gratuitidade no estacionamento para viaturas eléctricas nas ruas e parques geridos pela autarquia. Ainda assim, este tipo de veículos vão beneficiar de um desconto de 50% no tarifário aplicável às restantes viaturas.

O próprio presidente da Câmara, Jorge Carvalho, justificou esta medida. Disse que a isenção de pagamento surgiu num momento em que estava a ser lançada a electrificação automóvel e havia que incentivar a opção por este tipo de veículos menos poluentes. O autarca entende que essa fase já passou e há que ter em conta efeitos perversos daquela medida, como o estacionamento abusivo por longos períodos pelas mesmas viaturas. “Sendo gratuitos, muitas vezes os lugares de estacionamento eram ocupados por um único utente e um único automóvel. Sendo pago vai ser utilizado por diferentes utentes”, argumento. Jorge Carvalho considera que esta medida “não é um desincentivo” aos carros eléctricos, é ainda uma forma de alargar o acesso aos lugares de estacionamento a todos os que têm veículos eléctricos.

Esta alteração ao regulamento de taxas foi aprovada apenas pelo PSD e CDS, tendo o JPP votado contra. Chega, PS e IL optaram pela abstenção.