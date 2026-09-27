Incêndio destrói viatura de aluguer no Santo da Serra

Um carro ligeiro de aluguer, conduzido por um turista estrangeiro, ficou totalmente destruído, esta tarde, numa rotunda junto ao campo de golfe do Santo da Serra, em consequência de um incêndio. As chamas tiveram início na zona do motor e propagaram-se rapidamente ao resto da viatura, bem como a alguma vegetação no local.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz receberam o alerta para esta ocorrência por volta das 18h15, tendo mobilizado para o local dez bombeiros e três viaturas (uma viatura de combate a incêndio, um carro tanque e uma ambulância). Quando chegaram ao local, os profissionais apagaram as chamas, mas não conseguiram evitar a perda total do carro. Não houve feridos nesta ocorrência.

A PSP esteve também no local.