Funchal tem mais veículos do que lugares para os estacionar?

Em 2025, estavam seguros no Funchal 87.681 veículos. O número, divulgado recentemente, aproxima-se dos 90 mil e evidencia o forte crescimento do parque automóvel nas últimas décadas.

Perante estes números, a dúvida suscitada é se existem, no Funchal, estacionamentos para tantos veículos, havendo quem garanta que não. Considerando o concelho na sua totalidade, terão razão aqueles que afirmam que faltam lugares?

Para esta verificação, considerámos os dados fornecidos pela Câmara Municipal do Funchal, relativos a Abril de 2026, a informação dos Censos de 2021 sobre estacionamento nas habitações e à visão de uma pessoa há muitos anos ligada à gestão de estacionamentos e que pediu para não ser identificada..

No momento referido, a Câmara contabilizava 18.045 lugares de estacionamento. O número integra parques municipais, parques públicos, estacionamento tarifado, lugares para moradores, pessoas com deficiência, cargas e descargas, Kiss & Ride, veículos eléctricos, motociclos e quadriciclos.

Inclui também a oferta de acesso público em parques como os do MadeiraShopping, Plaza Madeira, Fórum Madeira, Hospital Dr. Nélio Mendonça, Praça CR7, Almirante Reis, Anadia, São Tiago, Santa Luzia, 5 de Outubro, Tecnoparque, Netos Palace, Galerias de São Lourenço, Campo da Barca, Severiano Ferraz e Parque 2000. As lotações destes parques não podem, por isso, ser novamente somadas ao total municipal.

A oferta também não tem permanecido inalterada ao longo dos anos. A Câmara Municipal do Funchal afirma ter criado 622 lugares de estacionamento no mandato anterior, em várias zonas e modalidades. Nas zonas altas, a informação mais recente aponta para 32 lugares já construídos no Caminho do Curral Velho, 36 em obra no Caminho do Pico do Funcho e 55 previstos para a Rua da Orquídea. São 123 lugares nestas três intervenções, embora apenas os primeiros 32 possam ser considerados existentes. Os restantes mostram que a capacidade continua em expansão, mas não devem ser somados automaticamente aos 18.045 lugares, cuja data de referência é Abril de 2026.

Nos Censos, 14.865 alojamentos habituais do Funchal tinham lugar para um veículo, 7.491 para dois e 3.136 para três ou mais. Considerando apenas três lugares nesta última categoria, obtém-se um mínimo de 39.255 lugares privados nas habitações.

As duas contas dão 57.300 lugares. A diferença aritmética para os 87.681 veículos seguros é de 30.381. Mas esse não é o número de lugares que faltam no Funchal.

Desde logo, os 57.300 constituem um mínimo. Ficam de fora lugares existentes em alguns arruamentos e que não entram nas contas disponibilizadas pela Câmara, bem como garagens privadas de empresas, hotéis, comércio, serviços e condomínios. Por exemplo, no complexo habitacional Elias Garcia existem mais de 350 lugares não ligados às habitações nem abertos ao público. Há também estacionamento privado no Anadia e no Funchal Centrum, entre muitos outros casos.

Além disso, o número de veículos seguros no concelho não corresponde ao número de veículos presentes no Funchal em simultâneo. Perto de 15 mil pertencem a empresas de rent-a-car. Muitos circulam diariamente fora do concelho e regressam em horário diferente dos automóveis que entram no Funchal para trabalhar, estudar ou recorrer a serviços.

O mesmo acontece com viaturas de frotas empresariais, que podem estar seguras no Funchal, mas têm utilização em toda a Madeira. Em sentido inverso, entram diariamente no concelho muitos veículos de residentes noutros municípios, que não fazem parte dos quase 90 mil seguros no Funchal e que também necessitam de estacionar.

A pergunta decisiva não é, por isso, se os 87.681 veículos cabem todos, ao mesmo tempo, nos lugares conhecidos. É saber quantos estão efectivamente no concelho em cada período do dia e qual a capacidade total, incluindo a oferta privada que ainda não está inventariada.

Pelo exposto, não se pode concluir que, por haver 87.681 veículos seguros no Funchal e 57.300 lugares de estacionamento identificados, existam mais de 30 mil veículos sem local para estacionar. Os lugares contabilizados representam um mínimo e deixam de fora estacionamento privado e em alguns arruamentos. Por sua vez, nem todos os veículos seguros no Funchal se encontram no concelho em simultâneo, enquanto muitos outros, seguros noutros municípios, entram diariamente na cidade.

A diferença entre os dois números é real, mas não permite medir uma falta efectiva de estacionamento. A afirmação é, por isso, avaliada como imprecisa.