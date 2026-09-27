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Casos do dia

Trabalhos na Via Rápida deixam trânsito congestionado

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Foto VR1

Os trabalhos que estão a ser realizados na Via Rápida, este domingo, estão a provocar fortes constrangimentos no trânsito, sobretudo no sentido Machico-Ribeira Brava.

Segundo a aplicação ‘InfoVias’, a intervenção decorre no sublanço entre Pestana Júnior e a Boa Nova e estende-se por cerca de um quilómetro.

A circulação encontra-se condicionada naquela zona, com o trânsito a processar-se de forma mais lenta, provocando congestionamentos no sentido Ribeira Brava.

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