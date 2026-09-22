Funchal aumenta postos de carregamento eléctrico, mas rede continua abaixo da média nacional

O Funchal está a registar um crescimento superior a 25% na utilização da rede pública de carregamento de veículos eléctricos, num contexto de forte expansão da mobilidade eléctrica em Portugal. Apesar da evolução, a Madeira continua a apresentar uma menor disponibilidade de postos por habitantes face à média do continente.

Os dados foram apresentados por Sílvia Amaral, administradora da Mobi.E, durante a conferência ‘O futuro da mobilidade urbana no Funchal: Qual o caminho a seguir?’, integrada na Semana Europeia da Mobilidade.

De acordo com a responsável, a rede pública de carregamento na Madeira dispõe actualmente de 128 postos, correspondentes a 227 pontos de carregamento, dos quais cerca de 32% são postos rápidos. Mais de metade das freguesias da Região, 55,6%, dispõe já de infra-estruturas públicas de carregamento.

Ainda assim, a disponibilidade por habitante permanece abaixo da registada no território continental. Na Madeira existem, em média, cinco pontos de carregamento por cada 10 mil habitantes, contra oito no continente português.

A utilização da rede tem, contudo, vindo a aumentar. No Funchal, os carregamentos registam um crescimento superior a 25% entre 2025 e 2026, enquanto no Porto Santo a evolução tem sido mais lenta. Sílvia Amaral salientou que o crescimento da utilização da rede no Funchal acompanha uma tendência nacional de forte expansão da mobilidade eléctrica.

Os dados apresentados apontam para um crescimento muito significativo dos carregamentos em 2025 e 2026, sendo que, ainda antes do final deste ano, o número de carregamentos se aproxima já do total registado em todo o ano anterior, revelou Sílvia Amaral.

A pressão sobre a rede deverá aumentar à medida que cresce também a entrada de veículos eléctricos no mercado. No primeiro semestre deste ano, as vendas destes veículos aumentaram 40% em Portugal, segundo os dados apresentados pela administradora da Mobi.E.

“A rede tem de acompanhar essa tendência”, sublinhou Sílvia Amaral, numa referência à necessidade de adaptar a oferta de carregamento à crescente utilização de veículos eléctricos.

A responsável destacou ainda o impacto do turismo na mobilidade eléctrica na Madeira. O perfil dos visitantes, nomeadamente a presença de turistas mais jovens e com maior propensão para utilizar veículos eléctricos, contribui para uma utilização adicional da rede, num contexto em que muitos percorrem a ilha durante a sua estadia.

No Porto Santo, por outro lado, as necessidades são diferentes, devido às características específicas da ilha e à menor dinâmica de utilização da rede. Ainda assim, também ali se regista crescimento, embora a um ritmo inferior ao do Funchal.

A evolução da rede pública de carregamento foi apresentada como uma das componentes da transformação da mobilidade urbana, num debate que junta questões relacionadas com os transportes, turismo, emprego, habitação e planeamento da cidade.