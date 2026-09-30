Açores com avisos amarelos de chuva forte devido tempestade Hanna

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para as ilhas dos Açores, devido às previsões de chuva forte, com possibilidade de trovoada, na sequência da passagem pela região da depressão pós-tropical Hanna.

De acordo com um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores (CPVMA) do IPMA, "a passagem pela região da depressão pós-tropical Hanna, com sistema frontal associado, deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas".

As previsões apontam para "precipitação, por vezes forte, e que poderá ser acompanhada de trovoada", acrescenta.

Num comunicado, assinado pela meteorologista Vanda Costa, da delegação do IPMA nos Açores, é referido que a tempestade tropical Hanna, estava, às 09:00 de hoje, a cerca de 1.600 quilómetros a oeste/sudoeste (W/SW) do arquipélago dos Açores, encontrando-se atualmente "pouco organizada e a perder intensidade".

"Nas próximas horas, deverá continuar a deslocar-se para leste-sueste (E/SE), mas, ao longo da tarde/noite, deverá mudar gradualmente a trajetória para leste-nordeste (E/NE), seguindo em direção aos Açores", adianta ainda o IPMA.

Segundo as previsões, "devido às condições atmosféricas desfavoráveis", a Hanna "deverá deixar de ter características de tempestade tropical já durante a próxima noite, passando a sistema pós-tropical".

"Apesar do seu enfraquecimento", o IPMA adianta que a depressão pós-tropical Hanna "deverá afetar o arquipélago dos Açores, condicionando o estado do tempo em todas as ilhas, com precipitação por vezes forte e por vezes acompanhada de trovoada, a partir do final do dia de quinta-feira e até à manhã de sábado".

Em função da previsão atual da trajetória, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo, "mantendo-se a possibilidade de agravamento para nível laranja, caso a evolução das condições meteorológicas o justifique", lê-se no comunicado do CPVMA.

Prevê-se que os efeitos da passagem do sistema sejam sentidos "mais cedo nos grupos Ocidental e Central", enquanto no grupo Oriental "deverão ocorrer ligeiramente mais tarde e prolongar-se por um período mais alargado".

Assim, o IPMA emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), válido entre as 21:00 de quinta-feira e as 12:00 de sexta-feira.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo estará ativo entre as 00:00 de sexta-feira e as 10:00 de sábado.

No grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa) o aviso vigora entre as 21:00 de quinta-feira e as 18:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.