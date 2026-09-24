Viatura avariada complica trânsito na Via Rápida

Uma viatura avariada na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico está a condicionar fortemente o trânsito.

O congestionamento ocorre entre a Ponte dos Frades e ainda se sentem os efeitos na subida de Santa Rita, devido ao fluxo de veículos a esta hora da manhã desta quinta-feira.

O congestionamento originado por esta avaria prolonga-se por cerca de 3 km.

Foto Google Maps

Conduza com cautela.