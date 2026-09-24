Viatura avariada complica trânsito na Via Rápida
Uma viatura avariada na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico está a condicionar fortemente o trânsito.
O congestionamento ocorre entre a Ponte dos Frades e ainda se sentem os efeitos na subida de Santa Rita, devido ao fluxo de veículos a esta hora da manhã desta quinta-feira.
O congestionamento originado por esta avaria prolonga-se por cerca de 3 km.
Conduza com cautela.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo