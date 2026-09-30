Universidade Sénior da Ribeira Brava com nova sede e aulas de mobilidade

A Universidade Sénior da Ribeira Brava arrancou hoje para mais um ano lectivo com 130 alunos e 11 professores, mas também com uma novidade aguardada desde o último ano, a atribuição de uma sede própria.

Durante a cerimónia de abertura que decorreu nos jardins da Câmara Municipal, o presidente da autarquia, Jorge Santos, confirmou a atribuição de uma sede própria para a Universidade Sénior, situada na Rua 6 de Maio, cumprindo assim uma promessa feita no último ano letivo.

É um passo importante para criarmos melhores condições para as vossas aulas, para as atividades e para o convívio. Estou convicto de que será uma excelente casa para a Universidade Sénior Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

Entre as novidades deste ano, destaca-se também a aula de mobilidade para promover a autonomia, a saúde e o bem-estar dos alunos.

A aposta na população sénior reforça o compromisso do executivo municipal, que aprovou recentemente o Regulamento do Programa Municipal de Envelhecimento Activo e Saudável da Ribeira Brava. Segundo Jorge Santos, a ideia é "chegar a mais pessoas e alargar as oportunidades de participação, dando continuidade ao trabalho da Universidade Sénior, dos Espaços Intergeracionais e do Cartão do Idoso, criando oportunidades para sair de casa, manter uma vida activa e estar mais próximos de quem enfrenta o isolamento".

O autarca aproveitou para agradecer a colaboração de várias entidades, como as Juntas de Freguesia, as Casas do Povo, o Clube Desportivo, as Sociedades de Desenvolvimento, as Escolas, o Museu Etnográfico da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sublinhando que estas parcerias permitem fazer mais e chegar mais longe.