Militares travam incêndio em viatura em São Martinho

Dois militares da Zona Militar da Madeira ajudaram, esta sexta-feira, a extinguir um incêndio que deflagrou numa viatura ligeira junto à rotunda de São Martinho, em frente ao Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC).

Segundo informação divulgada pela Zona Militar da Madeira, os dois militares aperceberam-se do início do incêndio quando passavam pelo local, pelas 13 horas, e interromperam de imediato a marcha.

Retiraram então o extintor da viatura militar em que seguiam e avançaram para o combate às chamas.

A intervenção permitiu extinguir o fogo e evitar que o incêndio se propagasse ao restante veículo.

De acordo com a mesma fonte, a rapidez da actuação impediu que a viatura ficasse totalmente destruída pelas chamas.