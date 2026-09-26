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Incêndio leva bar da Zona Velha a fechar por segurança

Foto Gustavo Spínola
Foto Gustavo Spínola

O Bar 'Lust Vintage', na Zona Velha do Funchal, encerrou temporariamente as portas devido ao incêndio que deflagrou, esta noite, num edifício nas proximidades, mais concretamente na Rua da Boa Viagem.

A decisão foi tomada, segundo a gerência, para colaborar com os meios de socorro no local e garantir a segurança de clientes e funcionários.

Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal

Chamas e uma coluna de fumo nas proximidades do Mercado

Operação reforçada para travar incêndio no Funchal

O incêndio que deflagrou, esta noite, na Rua da Boa Viagem, no Funchal, mantém-se com chamas de elevada intensidade.

O incêndio, que deflagrou na zona da Capela da Boa Viagem, está a ser combatido por vários meios dos bombeiros, tendo a operação sido entretanto reforçada.

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