Incêndio leva bar da Zona Velha a fechar por segurança
O Bar 'Lust Vintage', na Zona Velha do Funchal, encerrou temporariamente as portas devido ao incêndio que deflagrou, esta noite, num edifício nas proximidades, mais concretamente na Rua da Boa Viagem.
A decisão foi tomada, segundo a gerência, para colaborar com os meios de socorro no local e garantir a segurança de clientes e funcionários.
Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal
Chamas e uma coluna de fumo nas proximidades do Mercado
Operação reforçada para travar incêndio no Funchal
O incêndio que deflagrou, esta noite, na Rua da Boa Viagem, no Funchal, mantém-se com chamas de elevada intensidade.
O incêndio, que deflagrou na zona da Capela da Boa Viagem, está a ser combatido por vários meios dos bombeiros, tendo a operação sido entretanto reforçada.
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