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Operação reforçada para travar incêndio no Funchal

Foto NG
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O incêndio que deflagrou, esta noite, na Rua da Boa Viagem, no Funchal, mantém-se com chamas de elevada intensidade.

Perante a dimensão do fogo, foram reforçados os meios no local, com os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, agora também auxiliados por elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a prosseguirem o combate às chamas, numa zona rodeada por vários edifícios.

Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal

Chamas e uma coluna de fumo nas proximidades do Mercado

O incêndio está também a provocar uma intensa coluna de fumo, visível a partir de vários pontos da cidade.

Até ao momento, não há informação sobre a existência de vítimas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também já se encontra no local, a tomar conta da ocorrência, tendo, inclusive, delimitado um perímetro de segurança nas ruas adjacentes.

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