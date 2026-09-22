Turista ferida após queda na Zona Velha

Uma turista sexagenária ficou ferida esta manhã após uma queda na Rua D. Carlos I, na Zona Velha do Funchal.

O alerta foi dado cerca das 10 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois elementos para o local.

A vítima foi socorrida no local e transportada para as urgências do Hospital Central do Funchal.