Incêndio em restaurante no Lido
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Um incêndio nas condutas das lareiras de um restaurante, no Lido, no Funchal, está a mobilizar os bombeiros.
O alerta para os Bombeiros Sapadores do Funchal aconteceu pelas 17h55, tendo sido empenhados 8 operacionais e três viaturas. Numa fase inicial foi utilizada espuma para combater as chamas, que foram extintas em poucos minutos.
Não há registo de feridos, mas as equipas continuam no local.
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