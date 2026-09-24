Incêndio em restaurante no Lido

Um incêndio nas condutas das lareiras de um restaurante, no Lido, no Funchal, está a mobilizar os bombeiros.

O alerta para os Bombeiros Sapadores do Funchal aconteceu pelas 17h55, tendo sido empenhados 8 operacionais e três viaturas. Numa fase inicial foi utilizada espuma para combater as chamas, que foram extintas em poucos minutos.

Não há registo de feridos, mas as equipas continuam no local.