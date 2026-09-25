Narcolancha apreendida hoje no mar da Madeira

Uma lancha de alta velocidade, que normalmente é utilizada no apoio e transporte de produtos estupefacientes, foi apreendida hoje pelas autoridades no mar da Madeira. A embarcação, com quatro motores, foi rebocada para o cais localizado debaixo do Aeroporto, onde se encontra à guarda da Autoridade Marítima Nacional.

O DIÁRIO contactou, esta tarde, que o comandante da Autoridade Marítima Nacional na Madeira, Bruno Teles, que remeteu mais informações para uma nota de imprensa que deverá ser divulgada hoje.