Incêndio de grandes dimensões na Zona Velha do Funchal

Deflagrou, há instantes, um incêndio de grandes dimensões no centro do Funchal, mais concretamente num edifício na Rua da Boa Viagem, nas proximidades do Mercado dos Lavradores.

No local já se encontram vários elementos e viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses a combater as chamas.

Foto NG

De acordo com vídeos que já circulam nas redes sociais, o fumo e as chamas estão a afectar edifícios nas proximidades, deixando alguns moradores em grandes dificuldades no interior das habitações.

Desconhece-se, para já, a existência de vítimas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também já se encontra no local, a tomar conta da ocorrência.