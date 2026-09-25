Cinco vítimas numa colisão entre três veículos na via rápida, debaixo do Aeroporto

Cinco feridos e avultados danos em três viaturas ligeiras é o balanço provisório de uma colisão automóvel ocorrida esta tarde, na via rápida (no sentido Santa Cruz-Machico), na zona debaixo do Aeroporto da Madeira, em Água de Pena. Duas das vítimas, com idades nas faixas etárias dos 60 e 70 anos, tiveram de ser desencarceradas. Não é possível apurar, para já, a gravidade dos seus ferimentos.

O acidente ocorreu pelas 15h40, tendo sido destacados para o local a EMIR e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e diversos meios, incluindo quatro ambulâncias. Esta corporação mobilizou 13 bombeiros e cinco viaturas (duas ambulâncias, uma viatura de combate a incêndios, uma viatura de desencarceramento e uma viatura de comando).

A PSP também se encontra no local, embora o trânsito se encontre bastante condicionado na via rápida (sentido Santa Cruz-Machico) numa extensão de quase um quilómetro.